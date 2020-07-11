В сети показали необычный способ мыть фрукты и овощи. Видео

В сети показали необычный способ мыть фрукты и овощи, используя для этого посудомоечную машину.

Так, пользовательница smilelop опубликовала видео в TikTok, на котором показала, как моет сразу все фрукты и овощи в разных отделах бытового прибора.

Большинство плодов она кладет отдельно в верхний ряд, а ягоды убирает вниз, в небольшие пластиковые контейнеры с отверстиями.

Вместо чистящего средства она добавляет белый дистиллированный уксус и выбирает режим быстрой мойки. В результате овощи и фрукты становятся чистыми, не пострадав от мытья.

В комментариях под видео многие пользователи оценили новый способ, а некоторые раскритиковали его. "Спасибо за подсказку! Это оказалось куда проще, чем мыть вручную", "Эти ягоды разлетятся во все стороны", – пишут они.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно готовить овощи на пару: раскрыты главные секреты.