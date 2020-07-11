В сети показали необычный способ мыть фрукты и овощи. Видео
В сети показали необычный способ мыть фрукты и овощи, используя для этого посудомоечную машину.
Так, пользовательница smilelop опубликовала видео в TikTok, на котором показала, как моет сразу все фрукты и овощи в разных отделах бытового прибора.
Большинство плодов она кладет отдельно в верхний ряд, а ягоды убирает вниз, в небольшие пластиковые контейнеры с отверстиями.
Вместо чистящего средства она добавляет белый дистиллированный уксус и выбирает режим быстрой мойки. В результате овощи и фрукты становятся чистыми, не пострадав от мытья.
В комментариях под видео многие пользователи оценили новый способ, а некоторые раскритиковали его. "Спасибо за подсказку! Это оказалось куда проще, чем мыть вручную", "Эти ягоды разлетятся во все стороны", – пишут они.
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