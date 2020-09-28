В сети показали место падения Ан-26 спустя три дня после катастрофы

Борис Бондарь Общество 17:37, 28.09.2020 Обновлено: 18:20, 28.09.2020

Движение на трассе в районе Чугуева, где 25 сентября упал самолет Ан-26, восстановили, на место катастрофы приходят люди.

Кадры того, как сейчас выглядит место падения Ан-26, показал харьковский Telegram-канал "Веха". Участок посадки возле автодороги очистили от обломков самолета.

На месте катастрофы осталась выжженная пожаром земля и поваленные деревья.

Сюда спустя несколько дней после аварии приходят люди. Многие приносят цветы.

Среди веток и пепла образовались импровизированные мемориалы погибшим. Здесь лежат букеты и венки, горят лампадки. Вокруг расставлены фото жертв авиакатастрофы.

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