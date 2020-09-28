В сети показали место падения Ан-26 спустя три дня после катастрофы
Движение на трассе в районе Чугуева, где 25 сентября упал самолет Ан-26, восстановили, на место катастрофы приходят люди.
Кадры того, как сейчас выглядит место падения Ан-26, показал харьковский Telegram-канал "Веха". Участок посадки возле автодороги очистили от обломков самолета.
На месте катастрофы осталась выжженная пожаром земля и поваленные деревья.
Сюда спустя несколько дней после аварии приходят люди. Многие приносят цветы.
Среди веток и пепла образовались импровизированные мемориалы погибшим. Здесь лежат букеты и венки, горят лампадки. Вокруг расставлены фото жертв авиакатастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Оказалось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и о подготовке к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.