В сети показали лучшее фото дикой природы в 2020 году

Гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year в 2020 году завоевал россиянин Сергей Горшков.

Как передает "Медуза", победу ему принес снимок амурского тигра, который фотограф сделал в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье.

Фото Горшкова было выбрано из более чем 49 тысяч снимков, присланных на конкурс в 2020 году. Имя победителя конкурса на лучшее фото дикой природы 13 октября объявила герцогиня Кембриджская Кэтрин – покровительница Музея естественной истории.

Фото амурского тигра стало лучшим на конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Автор - Сергей Горшков

Конкурс Wildlife Photographer of the Year – один из самых престижных в своей категории – проводится с 1964 года.

Как писал OBOZREVATEL, в конце июня 2020 года в Польше обнаружились лучшие снимки НЛО за последние 40 лет.