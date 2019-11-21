В сети показали легкие мертвого курильщика: шокирующее видео

В Китае врач одной из клиник провинции Цзянсу снял на видео как выглядят лёгкие покойного пациента, курившего 30 лет.

На ролик обратила внимание газета Daily Mirror. Доктор продемонстрировал на камеру почерневшие в результате курения лёгкие 52-летнего мужчины. Он отметил, что пациент хотел посмертно стать донором.

После вскрытия выяснилось, что лёгкие непригодны для пересадки. У него также диагностировали ряд заболеваний, причинами которых стало многолетнее курение.

В сети показали легкие мертвого курильщика Скриншот

"Взгляните на это – вы до сих пор хотите курить?" – спросил под видео врач.

Пользователи, посмотревшие ролик, назвали его "лучшей антирекламой курения". Его посмотрели более 25 миллионов раз.

Как писал OBOZREVATEL, эксперты предупредили о вреде курения мужскому здоровью. По их словам, пагубная привычка может вызвать эректильную дисфункцию и уменьшить размер пениса.

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