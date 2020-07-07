В сети показали кота, выжившего после стирки в машинке. Фото
В городе Маручиодора, Австралия, кот бирманской породы по кличке Оскар выжил после 12 минут горячей стирки с моющими средствами в стиральной машинке.
Как рассказала хозяйка пострадавшего кота Аманда Мередит, она вышла развешивать чистое белье, когда ее муж загрузил в стиральную машинку новую партию, сообщает New York Post.
Аманда услышала звуки мяуканья, но не обратила на них особого внимания. Но спустя несколько минут, когда она вернулась в дом, мяуканье повторилось. Тогда женщина стала искать кота.
Оскара она обнаружила в стиральной машинке: он упирался лапами в дверцы и вращался. Чтобы вытащить животное, женщине понадобилось еще около двух минут.
"Он вращался и смотрел на меня. Это было трагично", – рассказала Аманда.
Оскар провел 24 часа на лечении в ветеринарной клинике. В стиральной машинке кот получил ушибы и нуждался в приеме лекарств. Вернувшись домой, он спал неделю и впоследствии постепенно поправился.
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