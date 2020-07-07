В сети показали кота, выжившего после стирки в машинке. Фото

Кот Оскар, который выжил в стиральной машинке. Фото: Amanda Meredith

В городе Маручиодора, Австралия, кот бирманской породы по кличке Оскар выжил после 12 минут горячей стирки с моющими средствами в стиральной машинке.

Как рассказала хозяйка пострадавшего кота Аманда Мередит, она вышла развешивать чистое белье, когда ее муж загрузил в стиральную машинку новую партию, сообщает New York Post.

Аманда услышала звуки мяуканья, но не обратила на них особого внимания. Но спустя несколько минут, когда она вернулась в дом, мяуканье повторилось. Тогда женщина стала искать кота.

Оскара она обнаружила в стиральной машинке: он упирался лапами в дверцы и вращался. Чтобы вытащить животное, женщине понадобилось еще около двух минут.

Кот Оскар, который выжил в стиральной машинке Фото: Amanda Meredith

"Он вращался и смотрел на меня. Это было трагично", – рассказала Аманда.

Оскар провел 24 часа на лечении в ветеринарной клинике. В стиральной машинке кот получил ушибы и нуждался в приеме лекарств. Вернувшись домой, он спал неделю и впоследствии постепенно поправился.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Чернигове ветераны спасли кота, который трое суток просидел на дереве.