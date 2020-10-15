В сети показали английского работника рентген-кабинета начала ХХ века в "ведре с ушками". Фото

Obozrevatel Общество 02:40, 16.10.2020

В сети показали историческое фото, на котором изображен работник рентген-кабинета в Англии в рабочем костюме.

Снимок, опубликованный на странице "Исторические фото" в Twitter, датирован 1918 годом (чтобы увидеть его, доскролльте новость до конца).

Наибольший интерес у пользователей соцсети вызвал головной убор человека на фото, который они назвали "ведром с ушками".

Некоторые пользователи сравнили этот костюм с костюмом химзащиты и даже вспомнили об боевом отравляющем веществе типа "Новичок", которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный.

Публикация в соцсети
Twitter Исторические фото
Комментарии под постом с фото
Twitter Исторические фото
Комментарии под постом с фото
Twitter Исторические фото
Так одевались работники рентген-кабинета в Англии начала ХХ века
Twitter Исторические фото

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Киевский дом учителя, расположенный на улице Владимирской, 57, показали на фото 30-х годов. Историческое здание за время своего существования побывало музеем и парламентом.

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