В сети показали, как выглядят главные елки и рождественское "веселье" в "ДНР" и "ЛНР". Фото и видео

София Ковнир Общество 20:53, 25.12.2020 Обновлено: 21:24, 25.12.2020

В пятницу, 25 декабря, на временно оккупированных территориях Донбасса "ЛНР" и "ДНР" состоялись церемонии открытия главных новогодних елок. В сети появились кадры с мероприятий, на которых видно "безудержное веселье" праздника.

Так, в Луганске елку поставили на площади перед академическим драматическим театром. Об этом сообщает CXID.info (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в "ЛНР" также должна была состояться праздничная иллюминация. Но в результате местные жители этого не увидели.

А в Донецке на 23-х метровой елке зажглись огни гирлянды общей протяженностью почти в 3,5 км.

Главные елки в Донецке
Telegram-канал donetchanyn
Главная елка в Луганске
CXID.info

Согласно источнику, из-за открытия елки в Луганске СМИ пришло гневное письмо о том, что издание анонсировало торжественную церемонию открытия, а в результате местные жители пришли на место и увидели, что там ничего нет.

Открытие елки в "ЛНР"
CXID.info
Мероприятие в Луганске
CXID.info
Жители Луганска на открытии главной елки
CXID.info
Открытие елки в Луганске
CXID.info

Стоит отметить, что на мероприятии в "ДНР" местные жители не особо соблюдали карантинные правила. Видно, что многие гуляют без медицинских масок и не соблюдают дистанцию.

Елка в Донецке
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На видео видно, что на открытие главной елки в Донецке пришло небольшое количество людей.

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