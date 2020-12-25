В сети показали, как выглядят главные елки и рождественское "веселье" в "ДНР" и "ЛНР". Фото и видео

София Ковнир
София Ковнир
Общество
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В сети показали, как выглядят главные елки и рождественское 'веселье' в 'ДНР' и 'ЛНР'. Фото и видео

В пятницу, 25 декабря, на временно оккупированных территориях Донбасса "ЛНР" и "ДНР" состоялись церемонии открытия главных новогодних елок. В сети появились кадры с мероприятий, на которых видно "безудержное веселье" праздника.

Так, в Луганске елку поставили на площади перед академическим драматическим театром. Об этом сообщает CXID.info (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в "ЛНР" также должна была состояться праздничная иллюминация. Но в результате местные жители этого не увидели.

А в Донецке на 23-х метровой елке зажглись огни гирлянды общей протяженностью почти в 3,5 км.

Главные елки в Донецке
Главная елка в Луганске

Согласно источнику, из-за открытия елки в Луганске на почту CXID.info пришло гневное письмо о том, что издание анонсировало торжественную церемонию открытия, а в результате местные жители пришли на место и увидели, что там ничего нет.

Открытие елки в "ЛНР"
Мероприятие в Луганске
Жители Луганска на открытии главной елки
Открытие елки в Луганске

Стоит отметить, что на мероприятии в "ДНР" местные жители не особо соблюдали карантинные правила. Видно, что многие гуляют без медицинских масок и не соблюдают дистанцию.

Елка в Донецке

На видео видно, что на открытие главной елки в Донецке пришло небольшое количество людей.

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