Дорогу "Таврида" в оккупированном Россией Крыму строят непрофессиональные рабочие-нелегалы.

К тому же на строительстве разворовывают деньги, пишет в Twitter известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"У вас бардак на Тавриде творится! Куча нелегалов и отмывание денег. Работяги в основном все трудятся не официально. Строителей уволили без зарплаты после заливки моста!.. Вам понятно, почему "трасса смерти"? – говорится в сообщении.

Строительство "Тавриды" Twitter\RoksolanaToday&Крым25%.

В информации отмечено, что крымчан на строительство дороги не берут. При этом из-за неквалифицированных рабочих качество дороги не соответствует дорожным требованиям.

В сети показали, как строят "трассу смерти" в Крыму

В сети показали, как строят "трассу смерти" в Крыму

Напомним, что в аннексированном Крыму на трассе "Таврида" произошла масштабная авария с грузовиком и микроавтобусом, следовавшим из Краснодара в Симферополь. В результате ДТП погибли 10 человек.

Также ранее крымчане жаловались, что оккупанты ничего не заплатили людям за землю, на которой строится трасса "Таврида".

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местные "власти" отчитались о завершении монтажа пролетов путепровода над железной дорогой на трассе "Таврида".