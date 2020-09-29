В сети показали, как "реанимировать" старую морковь: видео стало вирусным

Австралийка Лотти Далзил в сети поделилась советом, как вернуть старой моркови ее сочный оранжевый вид.

Видео она опубликовала в TikTok, отметив, что это "меняет правила игры". Ролик стал вирусным и собрал более 1,1 миллиона просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Хитрый трюк заключается в том, чтобы погрузить слабую морковь в стакан с водой на пять минут, чтобы увлажнить ее.

"А у вас в холодильнике есть старая гибкая морковь? Что ж, не выбрасывайте ее. Она, вероятно, просто обезвожена", – сказала Лотти в видео, добавив, что время, необходимое для этого, часто меняется в зависимости от того, насколько слаба морковь.

Видео с морковью стало вирусным в сети

Австралийка показала, как "реанимировать" овощ с помощью воды

Таким же методом можно вернуть былую красоту салату, сельдерею, зеленому луку.

"Погрузите их в воду на пять минут – да, это работает! Вытащите их, и они станут как золото!", – сказала австралийка.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео, зафиксировавшее, как пустой тренажер двигается сам по себе, стало вирусным, напугав многих пользователей сети.