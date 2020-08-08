В сети показали, как работают войска "нервной системы" ВСУ: связистов поздравили с праздником

Войска связи Вооруженных сил Украины 8 августа отмечают свой профессиональный праздник. В связи с этим в сети опубликовали фото, на которых показана работа связистов.

Снимки обнародованы на странице фонда "Вернись живым" в Facebook (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

В сети показали работу связистов ВСУ. Facebook "Вернись живым"

"Без вас армия превратилась бы на одиночные подразделения. Ваша работа как нервная система – объединяет все органы нашего войска", – сказано в сообщении.

В фонде поздравили Войска связи и кибербезопасности ВСУ с профессиональным праздником.

В сети показали работу связистов ВСУ. Facebook "Вернись живым"

Также свои к поздравлениям присоединились в Министерстве обороны и командование объединенных сил ВСУ.

"Вы выполняете одну из самых важных задач – обеспечиваете надежную связь. Когда она работает, ее не замечают, но отсутствие сразу уменьшает эффективность любой военной операции", – подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В сети показали работу связистов ВСУ. Facebook "Вернись живым"

Он добавил, что роль связистов особенно возросла во время боевых действий во время антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

В Минобороны поблагодарили военнослужащих за преданную службу и добросовестное выполнение воинской обязанности.

В сети показали работу связистов ВСУ. Facebook "Вернись живым"

"Полученный вами опыт во время противостояния российском агрессору является крепким фундаментом дальнейшего развития войск связи", – подчеркнули в ведомстве.

В сети показали работу связистов ВСУ. Facebook "Вернись живым"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военнослужащих-связистов поздравил с профессиональным праздником президент Владимир Зеленский.