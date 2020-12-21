В сети показали, как проходил сбор картошки в СССР. Архивное фото

В сети показали фото, запечатлевшее сбор картофеля в СССР в 1980-х годах.

Снимок опубликовали в Telegram-канале "Мы из СССР". "80-е годы. Инженеры и научные сотрудники на картошке. Весело было", – говорится в подписи к фото.

Кадр был сделан в 1986 году. Как известно, в Советском Союзе привлечение к сельхозработам людей, работающих в других сферах, практиковалось повсеместно. Для обозначения этого явления даже существовало обобщающее выражение – "поездка на картошку".

Граждан – студентов, школьников, сотрудников государственных учреждений – в основном привлекали к сбору урожаю. Труд этот был добровольно-принудительным, но предусматривал некоторую оплату.

Все это происходило из-за дефицита работников (начиная с 60-х годов), а также картофеле- и свеклоуборочных комбайнов, которые могли бы механизировать сбор овощей.

В результате, по данным историков тех времен, из-за отсутствия необходимых навыков у привлеченных к сбору урожая и их незаинтересованности в качестве работы во время уборки пропадало до 80% картофеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как школьники в СССР работали в колхозах в холодную погоду. Многие пользователи выразили возмущение происходившему.