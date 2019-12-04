В сети показали, как оккупанты изуродовали Крым: угнетающие фото

В Судаке аннексированного Россией Крыма местные жители показали, до чего довели город порядки оккупационных властей и их служб. Те полностью изуродовали окрестности и теперь людям просто негде гулять.

Об этом сообщила в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым, а также опубликовала соответствующие фото.

"Судак. Прекрасный солнечный день. Авто-мото-велопрогулки!" – иронично отметила она.

Оккупанты изуродовали Крым twitter.com/KrimRt

В частности, коммунальные службы проводили на улицах ремонтные работы и оставили после себя горы взрытой земли и разрушенные дороги, которые и до того были далекими от идеала, а также кучи разного мусора. Теперь автомобили застревают в грязи, а в ничем не огражденные траншеи запросто можно провалиться.

Оккупанты изуродовали Крым twitter.com/KrimRt

Оккупанты изуродовали Крым twitter.com/KrimRt

Оккупанты изуродовали Крым twitter.com/KrimRt

Оккупанты изуродовали Крым twitter.com/KrimRt

Оккупанты изуродовали Крым twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму разгорелись скандалы, связанные с массовой вырубкой деревьев посреди зеленых зон в городах. Местные жители в соцсетях публикуют множество доказательств "варварства" оккупантов, називая происходящее "оргиями дровосеков".

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