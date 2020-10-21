В сети показали историческое фото насильственной депортации украинцев в Сибирь

В сети напомнили о трагической 73-й годовщине депортации украинцев в Сибирь, Казахстан и на север России во время операции "Запад". Так советские оккупанты решили отомстить за деятельность УПА.

К этой дате пользователи опубликовали символическое фото, на котором запечатлены женщина и ребенок в окне товарного вагона. Снимок появился на странице блога "Исторические фото" в Twitter.

"С 19 по 21 октября 1947 года МГБ СССР осуществило операцию "Запад" – насильственную депортацию 77 тысяч украинцев из Западной Украины в Сибирь, Казахстан и северные районы России", – написали в посте.

Насильственная депортация украинцев в Сибирь в 1947 году. Twitter "Исторические фото"

В комментариях под ним люди поделились своим мнением по поводу этой трагедии. Примечательно, что даже некоторые россияне признали вину своего государства за продолжающуюся агрессию против нашего народа.

"Люди боролись за независимость, а их считали бандитами", "Усатое животное великий был вождь", "И почему они так нас не любят? Крымские татары, украинцы, белорусы, эстонцы, латыши? Мы же братья... Или нет?", "Потому что знали, кто оккупант, и хотели независимости", – отметили подписчики блога.

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