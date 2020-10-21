В сети показали историческое фото насильственной депортации украинцев в Сибирь
В сети напомнили о трагической 73-й годовщине депортации украинцев в Сибирь, Казахстан и на север России во время операции "Запад". Так советские оккупанты решили отомстить за деятельность УПА.
К этой дате пользователи опубликовали символическое фото, на котором запечатлены женщина и ребенок в окне товарного вагона. Снимок появился на странице блога "Исторические фото" в Twitter.
"С 19 по 21 октября 1947 года МГБ СССР осуществило операцию "Запад" – насильственную депортацию 77 тысяч украинцев из Западной Украины в Сибирь, Казахстан и северные районы России", – написали в посте.
В комментариях под ним люди поделились своим мнением по поводу этой трагедии. Примечательно, что даже некоторые россияне признали вину своего государства за продолжающуюся агрессию против нашего народа.
"Люди боролись за независимость, а их считали бандитами", "Усатое животное великий был вождь", "И почему они так нас не любят? Крымские татары, украинцы, белорусы, эстонцы, латыши? Мы же братья... Или нет?", "Потому что знали, кто оккупант, и хотели независимости", – отметили подписчики блога.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети вспомнили знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны.
Также 22 сентября прошла 81-я годовщина с момента вторжения советских войск в украинские города Львов и Стрый, которые в 1939 году входили в состав Польши.
Историки показали красноречивое фото, датированное тем же днем. На нем зафиксирован совместный парад Красной армии и гитлеровских войск в еще одном оккупированном городе тогдашней Польши – Бресте.