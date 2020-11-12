В сети показали, где Зеленский и Ермак лечатся от COVID-19. Фото

Корпус больницы "Феофания", где проходят лечение от коронавируса (COVID-19) президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, фактически превратился в режимный объект.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, журналистам удалось прогуляться по территории больницы и дойти до входа в административный корпус, где сотрудники Управления госохраны попросили их покинуть границы медучреждения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы насчитали на территории несколько десятков представителей Госохраны, которые дежурят по периметру. По сути объект стал режимным", – говорится в сообщении.

По информации канала, пока к Зеленскому никого не пускают, это строжайше запрещено.

Корпус "Феофании" фактически превратился в режимный объект Telegram PavlovskyNews

Корпус расположен в ухоженной парковой зоне Telegram PavlovskyNews

Представители Госохраны дежурят по периметру Telegram PavlovskyNews

В палату к Зеленскому никого не пускают Telegram PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о госпитализации Зеленского и Ермака 12 ноября озвучил советник последнего Михаил Подоляк. По его словам, их разместили в изолированных палатах, в палате президента установлена специальная связь.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что и Зеленский, и Ермак имеют легкие симптомы заболевания.