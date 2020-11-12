В сети показали, где Зеленский и Ермак лечатся от COVID-19. Фото

Корпус больницы "Феофания", где проходят лечение от коронавируса (COVID-19) президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, фактически превратился в режимный объект.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, журналистам удалось прогуляться по территории больницы и дойти до входа в административный корпус, где сотрудники Управления госохраны попросили их покинуть границы медучреждения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы насчитали на территории несколько десятков представителей Госохраны, которые дежурят по периметру. По сути объект стал режимным", – говорится в сообщении.

По информации канала, пока к Зеленскому никого не пускают, это строжайше запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о госпитализации Зеленского и Ермака 12 ноября озвучил советник последнего Михаил Подоляк. По его словам, их разместили в изолированных палатах, в палате президента установлена специальная связь.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что и Зеленский, и Ермак имеют легкие симптомы заболевания.