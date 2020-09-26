В сети показали фото курсантов, разбившихся на Ан-26 под Харьковом
В сети опубликовали фото курсантов ХУВС имени Ивана Кожедуба, которые находились на борту Ан-26, который разбился в Чугуеве под Харьковом.
Снимок опубликовал на личной странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов. "Светлая память", – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.
В свою очередь журналист Павел Прядко отметил в Facebook, что согласно информации друзей курсантов в соцсетях, в результате трагедии погибли парни из 113 группы.
"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", – написал мужчина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В то же время Офис генпрокурора заявил о 25 жертвах и двух выживших.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.