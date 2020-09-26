В сети показали фото курсантов, разбившихся на Ан-26 под Харьковом

Виктория Довгань Общество 07:35, 26.09.2020 Обновлено: 07:35, 26.09.2020

В сети опубликовали фото курсантов ХУВС имени Ивана Кожедуба, которые находились на борту Ан-26, который разбился в Чугуеве под Харьковом.

Снимок опубликовал на личной странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов. "Светлая память", – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.

Курсанты 133 группы ХУВС, которые разбились под Чугуевом.
Facebook Евгения Терехова
Ан-26, потерпевший крушение.
Facebook Евгения Терехова

В свою очередь журналист Павел Прядко отметил в Facebook, что согласно информации друзей курсантов в соцсетях, в результате трагедии погибли парни из 113 группы.

"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", – написал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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