В сети показали, чем кормят больных COVID-19 в украинских больницах. Фото

Пациенты с коронавирусной инфекцией (COVID-19) жалуются на плохое питание в опорных больницах Украины.

Как написала пользователь Facebook Елена Монова, ее знакомый лежал в больнице города Калиновка Винницкой области.

"Сразу скажу, что в отношении врачей и остального медперсонала у пациента вообще никаких нареканий. Другое дело еда. Если то, что там дают больным, вообще можно отнести к пище", – отметила она.

Женщина опубликовала фото больничного супа, молочной и перловой каши, картофельного пюре и курятины с кожурой.

В комментариях подчеркнули, что такое же питание почти во всех украинских больницах.

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

Facebook Елены Моновой

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