В сети показали, чем кормят больных COVID-19 в украинских больницах. Фото
Пациенты с коронавирусной инфекцией (COVID-19) жалуются на плохое питание в опорных больницах Украины.
Как написала пользователь Facebook Елена Монова, ее знакомый лежал в больнице города Калиновка Винницкой области.
"Сразу скажу, что в отношении врачей и остального медперсонала у пациента вообще никаких нареканий. Другое дело еда. Если то, что там дают больным, вообще можно отнести к пище", – отметила она.
Женщина опубликовала фото больничного супа, молочной и перловой каши, картофельного пюре и курятины с кожурой.
В комментариях подчеркнули, что такое же питание почти во всех украинских больницах.
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