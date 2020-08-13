В сети показали, чем кормят больных COVID-19 в украинских больницах. Фото

Мирослав Семенюк Общество 16:30, 13.08.2020 Обновлено: 16:44, 13.08.2020

Пациенты с коронавирусной инфекцией (COVID-19) жалуются на плохое питание в опорных больницах Украины.

Как написала пользователь Facebook Елена Монова, ее знакомый лежал в больнице города Калиновка Винницкой области.

"Сразу скажу, что в отношении врачей и остального медперсонала у пациента вообще никаких нареканий. Другое дело еда. Если то, что там дают больным, вообще можно отнести к пище", – отметила она.

Женщина опубликовала фото больничного супа, молочной и перловой каши, картофельного пюре и курятины с кожурой.

В комментариях подчеркнули, что такое же питание почти во всех украинских больницах.

Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой
Facebook Елены Моновой

Ранее OBOZREVATEL писал, чем кормят и как травят детей в школах Киева.

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