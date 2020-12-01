Нашлось фото Ангелы Меркель в раннем детстве и подростковом возрасте

В сети показали детские и подростковые фото федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Снимки, сделанные в 1956, 1957 и 1970-х годах опубликовали на странице "Исторические фото" в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На одном из черно-белых снимков будущий канцлер запечатлена в возрасте полутора лет, на другом – трех.

"Ангела Каснер, будущая канцлер Германии Ангела Меркель в походе. Солнышко лесное. ГДР. 1970-е", – написано под еще одним фото.

Напомним, Меркель родилась 17 июля 1954 года. Детей у канцлера нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось архивное фото Ангелы Меркель в 90-х годах. На нем она запечатлена в кабинете с сотовым телефоном.