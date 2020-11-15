В сети показали агитплакат из СССР 1920-х годов. Фото

В сети показали один из агитационных плакатов СССР под названием "Хозяин улицы", относящийся к 20-м годам ХХ столетия.

На нем утверждается, что в США полиция якобы "избивает" участников рабочих демонстраций, в то время как в СССР никто не препятствует колоннам людей на улицах Москвы. Фото плаката опубликовал Telegram-канал Vitauskas NEWS POST.

"Всегда говорил, что путинская Россия построена по карикатурам на "загнивающий Запад", которые штамповала советская пропаганда, чтобы граждане "самого" не разбежались или не взбунтовались", – говорится в подписи к фото.

Как известно, с помощью пропаганды в 1920-х годах в СССР пытались создать иллюзию благополучия и внушить, что страну хотят завоевать "вражеские страны". "Вражескими" в основном считались те, где не было у власти коммунистов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в СССР детей учили любить Ленина и ненавидеть "врага". Массовая пропаганда в СССР началась с момента его образования, поскольку пришедшие к власти большевики в действительности не имели всенародной поддержки.