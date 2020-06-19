В сети показали 10-летнего Януковича с Закарпатья. Фото

Маленький Янукович не собирается менять свое имя

На Закарпатье в селе Среднее в семье ромской национальности живет мальчик по имени Янукович.

Его фотографии опубликовали в Facebook журналисты “Суспільне Закарпаття”. Сейчас ребенок ходит в 4-й класса и любит играть в футбол (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мальчик родился 10 декабря 2009 года. Как призналась мама, в семье очень хотели победы Виктора Януковича на выборах в январе 2010 года, поэтому и дали своему новорожденному сыну такое необычное имя.

Мальчик быстро стал звездой, в село почти ежедневно приезжали журналисты. Сам Виктор Янукович за весь срок своего президентства к своему тезке так ни разу и не наведался, хоть на это очень надеялись родители мальчика.

Ребенок утверждает, что менять имя не собирается, ему нравится быть Януковичем.

Мальчик по имени Янукович ходит в 4-й класса и любит играть в футбол

Мальчик по имени Янукович ходит в 4-й класса и любит играть в футбол

Мальчик по имени Янукович ходит в 4-й класса и любит играть в футбол

Мальчик по имени Янукович ходит в 4-й класса и любит играть в футбол

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области в мае 2020 одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский.