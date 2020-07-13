В сети перечислили типичные фразы человека в СССР
Для людей эпохи СССР были характерны определенные фразы, в частности, такие как "Кто крайний?", "Сообразим на троих?" и другие.
Эти фразы очень многое говорят о жизни в Советском Союзе, пишет Максим Мирович в своем блоге.
Типичные фразы из СССР:
"Кто крайний?" – фраза, которая пришла в лексикон людей в СССР из-за плохо организованной торговли и тотальных очередей.
"Выбросили". Этим словом называли появление на прилавках ценных и/или дефицитных товаров.
"Где ты это достал? (где брали?)". Обычно этот вопрос задавали, когда у человека замечали какой-то ценный и редкий товар.
"Сообразим на троих?". Бутылка водки в СССР стоила 2 рубля 87 копеек, и если трое скидывались по 1 рублю – то как раз получалась бутылка.
"Ишь, деловой какой!". Слово "деловой" в этой фразе значит "предприимчивый", "решительный", "пробивной" – это качество в СССР всячески порицалось.
"А почему я?" Вопрос-возмущение людей в СССР, которые считали, что государство обязано платить им деньги лишь за сам факт появления на работе.
"Тебе что, больше всех надо?". Основной смысл этой фразы – "живи тихо, сиди и не высовывайся, не спорь с властями".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети.