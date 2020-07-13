В сети перечислили типичные фразы человека в СССР

Эти фразы очень многое говорят о жизни в Советском Союзе. Фото: Максим Мирович / livejournal.com

Для людей эпохи СССР были характерны определенные фразы, в частности, такие как "Кто крайний?", "Сообразим на троих?" и другие.

Эти фразы очень многое говорят о жизни в Советском Союзе, пишет Максим Мирович в своем блоге.

Типичные фразы из СССР:

"Кто крайний?" – фраза, которая пришла в лексикон людей в СССР из-за плохо организованной торговли и тотальных очередей.

"Выбросили". Этим словом называли появление на прилавках ценных и/или дефицитных товаров.

"Где ты это достал? (где брали?)". Обычно этот вопрос задавали, когда у человека замечали какой-то ценный и редкий товар.

"Сообразим на троих?". Бутылка водки в СССР стоила 2 рубля 87 копеек, и если трое скидывались по 1 рублю – то как раз получалась бутылка.

"Ишь, деловой какой!" . Слово "деловой" в этой фразе значит "предприимчивый", "решительный", "пробивной" – это качество в СССР всячески порицалось.

"А почему я?" Вопрос-возмущение людей в СССР, которые считали, что государство обязано платить им деньги лишь за сам факт появления на работе.

"Тебе что, больше всех надо?". Основной смысл этой фразы – "живи тихо, сиди и не высовывайся, не спорь с властями".

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