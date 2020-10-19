В сети отреагировали на выходку неадекватных девушек в поезде Львов-Киев

В сети активно обсуждали двух девушек, которых высадили с поезда Львов-Киев из-за нарушения общественного порядка: они пили, курили, кричали, слушали музыку и бегали голыми по вагону.

Отметим, что нарушительниц после снятия с поезда отпустили без составления протоколов. Об инциденте сообщили их родителям, а с девушками провели разъяснительную беседу. Однако пользователи сети были недовольны таким решением, о чем писали под постом OBOZREVATEL в Facebook.

"Какая разъяснительная беседа? Поезд за простой и опоздание понес убытки! Штраф за хамство в несколько тысяч!", "Штраф впаять, а не беседу проводить", "Разговоры, штрафануть так чтоб точно без нижнего белья остались. Противно от такого малолетнего хамства", "Надо было провести расследование, где они взяли алкоголь! Родителей 100% оштрафовать", – негодовали в сети.

Добавим, что пост в соцсети с момента публикации за несколько часов набрал почти 180 лайков , более 80 комментариев и 35 репостов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожные билеты в Украине могут подорожать из-за охраны в поездах.