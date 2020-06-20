Архивное фото киевского торта всплыло в сети: купить его было сложно

Карина Бондаренко Общество 07:15, 20.06.2020

Архивное фото киевского торта вызвало настоящую ностальгию среди пользователей сети.

Соответствующий снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. На нем изображена женщина с разукрашенным тортом в руках, а еще десятки похожих изделий на столе и коробки для них позади нее.

Архивное фото киевского торта (фото - Facebook Клуб Коренного Киевлянина)

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать снимок.

"Купить его было очень сложно. Выстаивали огромные очереди. А если идёшь в гости –это был лучший подарок! Я его очень любила!" – пишут в комментариях.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что пользователей сети растрогало раритетное фото Майдана Незалежности в Киеве.

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