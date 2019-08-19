"Забыли Голодомор?" В сети ополчились против жены Нетаньяху за выходку с караваем

В сети вызвал бурю возмущений скандал с женой премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Сарой, которая выбросила кусочек каравая с солью после торжественной встречи в аэропорту Борисполь.

Многие известные украинцы и простые граждане взорвались гневом из-за неуважительного поступка женщины, о чем написали в Facebook.

"Вопрос есть: почему государство Израиль до сих пор не признало Голодомор актом геноцида? Жена Нетаньяху просто бросила кусок хлеба на пол. Просто замечательный пример уважения к нашему государству и нашим традициям", – негодует основатель волонтерской группы InformNapalm Михаил Макарук.

"Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара выбросила кусок традиционного каравая, которым ее вместе с мужем угощали по прилету в Киев. Ничего. Проглотим..." – пишет украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Даже не зная славянских традиций и не имея уважения к нашей стране, воспитанным человеком она должна была быть! Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху мусорит себе под ноги! Это прокол не службы протокола премьер-министра Израиля, а прокол родителей в ее воспитании!" – считает кандидат в народные депутаты Украины Игорь Турчик, который баллотировался в Верховную Раду на внеочередных выборах.

Вместе с тем, некоторые пользователи допускают, что скандальный инцидент произошел из-за недоработки команды президента Украины Владимира Зеленского.

"Сара Нетаньяху не стала чтить украинскую традицию встречи гостей караваем. И выбросила кусок хлеба. Есть другая сторона медали. Такие вещи должен отрабатывать протокол. Потому что причины могут быть разные, в том числе – религиозные. Непрофессионализм команды Зеленского вновь нагулял Украине дипломатическую проблему", – написали на странице сообщества "Баба і кіт".

Беньямин и Сара Нетаньяху "Вести Израиль"

Однако в целом большинство украинцев все же склонились к тому, что cупруга премьер-министра Израиля должным образом не знает правил этикета. Свое недовольство в связи с этим фактом люди выразили в многочисленных комментариях в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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