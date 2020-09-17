В сети назвали самые нелепые подарки на день рождения

Карина Бондаренко Общество 02:00, 18.09.2020

Пользователи сети назвали самые худшие подарки, которые им дарили на день рождения.

Презенты они описали в блоге Reddit в комментариях к посту автора под ником sulemannkhann.

По словам пользователя под ником frenchfreer, еще будучи ребенком, он получил в подарок от отца татуировку со своим знаком зодиака. Причем изображение родитель набил на своей груди. Отец был в восторге от подарка и счел его "великолепным презентом".

В свою очередь пользователь WonderWeeble посетовал на то, что получил на 12-летие машинку для удаления катышков.

По воспоминаниям mikeardigan, дедушка и бабушка делали им с братом один и тот же подарок в течение около 10 лет. Это был набор из трех плоскогубцев.

"У нас в итоге набралось их 60 штук. Не знаю откуда еще они их брали, может, закупили целую коробку плоскогубцев", – заметил автор комментария.

Revenge_of_the_Khaki рассказал, что получил в подарок ткань, из которой даритель обещал сшить пижаму, однако пижамы он так и не дождался.

Vyper28 сообщил, что старшие родственники всегда были крайне экономны при выборе подарка на его день рождения.

"Один раз я получил уже использованную раскраску, купленную на распродаже у кого-то из соседей. Она была практически полностью закрашена", – заметил он.

Юзеру в это время было 18 лет, однако бабушка и дедушка посчитали презент уместным, так как он собирался учиться на аниматора.

JPO_5x5 в восемь лет получил в подарок от тети мешок удобрений. Поводом послужило его увлечение посадкой цветов в саду с матерью.

"Я раскрыл подарок и увидел упаковку, будто от мороженого. Только открыв ее, я осознал, что внутри", – вспомнил свои впечатления комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользователи социальной сети Instagram обнаружили, что приложение само включает фронтальную камеру, несмотря на то, что они не делали на нее снимки.

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