В сети назвали действенные способы борьбы с унынием

Пользователи сети поделились самыми необычными способами справиться с плохим настроением и тоской.

Действия, благодаря которым можно на некоторое время отвлечься от осознания того, что жизнь не настолько хороша, как бы хотелось, перечислили на платформе Reddit.

Примечательно, что тред на эту тему набрал более 70 тысяч лайков. В частности, многие отмечали, что бороться с унынием им помогает прогулка на свежем воздухе.

Прогулка на свежем воздухе помогает бороться со скукой

Например, юзер с ником 4rshmall0wMan написал, что берет с собой незначительную сумму денег и отправляется гулять по городу. По его словам, так ему удается находить необычные кафе и интересные магазины.

А вот комментатор Dildobagginsworth отметил, что для него в прогулке важен темп.

"Иногда хорошо сосредоточиться только на мыслях о темпе. Ты держишь ритм и постепенно входишь в зону, свободную от домашних и рабочих проблем", – объяснил он.

В свою очередь Its1020am посоветовал делать наброски рисунков и раскрашивать их. Тем временем Misstori1 признался, что в моменты грусти он тоже берется за карандаш, но при этом рисует умерших животных других пользователей платформы, а потом отправляет им эти картинки.

В прогулке важен темп pixabay.com

В борьбе с унынием поможет даже скоростная уборка, убежден юзер Confused_Orangutan.

"Поставьте таймер на пять минут, уберите все, что только сможете, повторяйте каждый день", – написал он.

Комментатор Maipie95 отметил, что спасается от тоски приготовлением различных блюд. Его поддержал WizardofStaz, рассказав, что он старается мелко нарезать каждый овощ и вдыхать ароматы пищи во время ее приготовления. Он убеждает, что такая забота о себе дает потрясающий эффект.

Забота о себе дает потрясающий эффект в борьбе со скукой

А вот GasmaskGelfling поделился рассказом о своем необычном увлечении – подкармливании ворон. Так, он бросает им несоленый арахис, пока гуляет с собаками или ждет автобус. Юзер признался, что некоторые птицы уже едят у него с рук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний год жизни люди начинают все больше впадать в депрессию. Особенно сильно ее симптомы проявляются за месяц до естественной смерти. Об этом заявили ученые из Университета Рутгерса (Нью-Джерси).

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