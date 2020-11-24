В сети напомнили суровость курортов в СССР. Фото
Пользователям сети напомнили креативный плакат времен Советского Союза, который тогда можно было увидеть на пляжах.
Надпись на нем гласит: "Кто утонет – больше купаться в море не будет". Снимок был опубликован в Twitter "Исторические Фото".
"Суровые советские курорты..." – коротко подчеркнули в подписи к нему.
Оригинальный призыв соблюдать безопасность на воде в советские времена пользователи сети сочли логичным и правдивым. Хотя некоторые не упустили шанса и пошутить над этой темой.
"А больше не захочется", "Как в детстве: утонешь, домой не приходи", "Кто утонет – тот будет купаться вечно...", "Но будет долго плавать для примера", "Почему суровые? Правдивые...", "И попробуй возрази", – отметили подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее мы рассказывали интересные подробности о том, как проводили летний отпуск люди в СССР.
Были опубликованы фото того, как отдыхали в СССР представители интеллигенции.
Также в сети появились показательные фото об отдыхе на пляжах СССР.
Еще в сети показали реалии морского отдыха в СССР. На фото видно, что в те времена на пляжах яблоку негде было упасть.