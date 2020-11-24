В сети напомнили суровость курортов в СССР. Фото

Пользователям сети напомнили креативный плакат времен Советского Союза, который тогда можно было увидеть на пляжах.

Надпись на нем гласит: "Кто утонет – больше купаться в море не будет". Снимок был опубликован в Twitter "Исторические Фото".

"Суровые советские курорты..." – коротко подчеркнули в подписи к нему.

Плакат на пляже в СССР Twitter "Исторические Фото"

Оригинальный призыв соблюдать безопасность на воде в советские времена пользователи сети сочли логичным и правдивым. Хотя некоторые не упустили шанса и пошутить над этой темой.

"А больше не захочется", "Как в детстве: утонешь, домой не приходи", "Кто утонет – тот будет купаться вечно...", "Но будет долго плавать для примера", "Почему суровые? Правдивые...", "И попробуй возрази", – отметили подписчики.

Суровый плакат из СССР пользователи сети сочли логичным Twitter "Исторические Фото"

Комментарии пользователей сети о строгости курортов в СССР Twitter "Исторические Фото"

Комментарии пользователей Twitter "Исторические Фото"

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