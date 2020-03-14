В сети напомнили о дате 14 марта в истории Украины. Фото

В сети вспомнили памятное историческое событие, которое свидетельствует о том, что вторая мировая война для украинцев началась задолго до 22 июня 1941 года.

Оно состоялось в ночь с 13-го на 14 марта 1939 года, когда на территорию нашей страны вторглись венгерские войска. Об этом напомнили в Twitter History Ukraine, опубликовав фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"13-14.3.1939 – против ночи в Карпатской Украине вторглась 40-тысячная венгерская армия", – говорится в подписи под снимком.

Венгерские войска нападают на Карпатскую Украину milnavigator.com.ua

В то же время в комментариях к публикации некоторые подписчики выразили возмущение, не согласившись с такой "подачей" напоминания об историческом событии. Их мнения разделились

Венгерские войска нападают на Карпатскую Украину Life

"Вторглись, поселились и теперь требуют отменить украинский язык в тех землях. Вторая мировая не закончилась для венгров?", "Надо же, я думал, что на Украину нападала всегда только советская армия", "Пока на венгров и поляков продолжаться наезды, будут блокироваться жалкие потуги украинцев "заползти" в ЕС и НАТО", "Не волнуюсь мокша, все будет Украина, так и ждем Кубань, которая обязательно вернется как автономия в Украину", "Это измена или победа? Это же партнеры", "Зачем вводить людей в заблуждение, 25 июня 1945 года в Москве было подписано соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР", "В 1939-м там была Подкарпатская Русь", "В 1918-м там была ЗУНР, в которую влез позже Ленин и про*рал ее в 1921 году", – пишут пользователи соцсети.

Венгерские войска нападают на Карпатскую Украину Life

Комментарии подписчиков twitter.com/History_Ukraine

Комментарии подписчиков twitter.com/History_Ukraine

Комментарии подписчиков twitter.com/History_Ukraine

# ЦейДень 13-14.3.1939 - на ночь в Карпатской Украине вторглась сорокотысячному венгерская армия. pic.twitter.com/ino6SbG4jz - History Ukraine (@History_Ukraine) March 13, 2020

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