В сети начали "онлайн-трансляцию" полета Санта-Клауса

В сети начали традиционное ежегодное "онлайн-отслеживание" вымышленного полета главного символа Нового года – Санта-Клауса.

Данные о "координатах" его саней обнародует в режиме реального времени сервис аэронавигации Flightradar. На смоделированной карте показывается движение саней сказочного персонажа от его резиденции на Северном полюсе.

Особенностью "транспорта" Санта-Клауса является его название – Red nose ("Красный нос") и бортовой номер HoHoHo (Хо-хо-хо).

"Онлайн-слежка" за санками Санта-Клауса. Скриншот страницы

Отметим, что "онлайн-трансляцию" праздничного путешествия героя ведут и на сайте NORAD Tracks Santa. Эту традицию начало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно данным на этом ресурсе, над Украиной Санта-Клаус будет пролетать вечером 24 декабря примерно в 21:00-22:00.

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