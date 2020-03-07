В сети набирает популярность порно о коронавирусе: пользователи поражены

Пользователи интернета начали активно искать эротический контент с тематикой китайского вируса нового типа COVID-19.

В частности, при вводе слова "коронавирус" на Pornhub им предлагают более 100 видеороликов. Об этом пишет VICE.

По данным издания, в одном таком ролике описывается, что женщина средних лет согласилась на интим за лекарства от заболевания, а в другом, что двое пациентов с коронавирусом занимаются сексом прямо в палате на карантине.

Порно о коронавирусе стало популярным в сети vice.com

"Некоторые авторы разработали сценарии: одни из них немного оскорбительные, а другие даже поучительные. В одном из роликов можно не только посмотреть на секс в масках, но и послушать, как их правильно носить и узнать о том, как распространяется вирус", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуацию прокомментировал даже представитель Pornhub. По его словам, такой интерес мог возникнуть из-за любви к фильмам ужасов и страшным историям.

"Я думаю, что люди ищут это просто как глупую новинку и на самом деле меньшинство подходит к такому контенту серьезно... Это привлекает людей, поскольку помогает улучшить настроение", – приводит издание мнение порноактера Чейза Паундчера, который принял участие в подобных съемках.

Однако некоторые пользователи, отмечается в материале, говорят, что далеко не все видео действительно посвящены коронавирусу. Некоторые только используют слово, чтобы заинтересовать зрителя, а на самом деле содержание не имеет отношения к заболеванию.

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи и сексотерапевты предупредили, что регулярный просмотр фильмов порнографического характера может вызвать серьезные проблемы в отношениях с партнером.

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