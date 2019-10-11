"В Москве заплакал Кашпировский": в сети ажиотаж после рекордного пресс-марафона Зеленского

В сети разгорелись бурные дискуссии после завершения рекордного пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 10 октября.

Мнения украинцев в Facebook по этому поводу разделились – кто-то похвалил главу государства за рост как политика, кто-то отнесся ко всему с юмором, а кто-то указал на ряд серьезных просчетов.

"На самом деле тот, кто придумал Зеленскому этот формат, – чертов гений. Это нивелирует все обвинения в ущемлении свободы слова или каком-то не таком отношении к СМИ. Какое не такое отношение? 14 часов сидел и отвечал на все вопросы, даже на самые тупые. Что вам еще надо? Хитрые лисы", – пишет блогер Антон Ходза.

В свою очередь журналист Эльдар Сарахман отметил, что Зеленский оказался в выигрышном положении за счет уникального формата своего общения с прессой.

"Ну, давайте уже скажем честно, что это первая прессуха в истории, когда президент отвечает на все от всех. Посмотрим, как будет дальше", – убежден он.

А писатель Ян Валетов похвалил президента за выносливость и искренность, однако выразил недоумение в связи с форматом мероприятия, поскольку считает его слишком затянутым.

"Респект за выносливость, хотя сама форма такого марафона "на выживание" вызывает у меня недоумение... Мне президент показался искренним. Как он смог общаться с прессой столько часов подряд, для меня загадка. Все-таки талантливый шоумен остается шоуменом в любом кресле, при любых обстоятельствах", – написал он.

Подобной точки зрения придерживается и журналист Валерий Калныш, которому понравилась готовность Зеленского работать до победного конца.

"Как человек, имеющий некоторое отношение к работе голосом и, простите, говорению, могу сказать, что Владимир Зеленский совершил поступок, который повторить может мало кто. Работа колоссальная. Подчеркиваю – восхищение мое про физический аспект его участия в марафоне, к содержанию же много вопросов и претензий", – отметил он в посте.

Журналист Петр Шуклинов подчеркнул, что пресс-марафон, безусловно, оставил множество вопросов к Зеленскому и раскрыл немало его слабых сторон, однако продемонстрировал и сильные.

"Он в совершенстве овладел президентскими темами – международка, война. Он цитирует абзацы Минских соглашений лучше журналистов. Так же президент абсолютно овладел способностью уклоняться от сложных вопросов. Во многом президент был убедительным ("формула Штайнмайера", переговоры с Трампом). И много, очень много эмоциональных моментов, которые точно понравятся большой части избирателей. Рейтинг будет расти", – считает он.

Владимир Зеленский

Вместе с тем в пресс-марафоне президента украинцы увидели и много неудовлетворительных моментов.

Так, народный депутат VIII созыва Борислав Береза раскритиковал поведение пресс-секретаря Зеленского, Юлии Мендель, во время его встречи с журналистами.

"Откровенно раздражает Мендель, постоянно влезая в общение Зеленского с журналистами, когда она считает, что вопросы "неудобные". Такие ее попытки "спасти" шефа показывают Зеленского слабым и неспособным ответить на острые вопросы. А это точно Зеленскому нужно меньше всего. И этот ее рояль в кустах в виде "рекорда" с награждением", – недоумевает политик.

В свою очередь у украинского офицера Александра Суркова возникли вопросы к риторике Зеленского относительно войны на Донбассе и российской агрессии.

"Ключевое то, что он на самом деле думает о войне. "Мир любой ценой". Повторял постоянно, при этом, судя из контекста, смутно себе представляет, как этот сферический мир в вакууме выглядит. И уж точно не понимает, каким путем его можно достичь. "Еще не знает враг или нет Путин, но публиковать стенограммы переговоров с ним не будет". Президент, который через пять лет после аннексии Крыма и оккупации Донбасса колеблется, считать ли врагом лидера страны-агрессора, – не мой президент", – возмутился защитник Украины.

Кроме того, его смутила формулировка Зеленского о том, что "Донбасс расколол языковый вопрос". Сурков отметил, что считает такие слова "сепаратистским посылом".

При всем этом значительная часть общества отреагировала на нашумевшую пресс-конференцию с юмором и сарказмом.

"Все, я больше это слушать реально уже не могу. По работе надо, но нет, сил больше нет", – пишет волонтер, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"После таких ЗЕ пресс-марафонов хочется в ужасе воскликнуть: "Федорович, вернись!" – иронизирует волонтер Тим Златкин.

"Где-то в гробу перевернулся Алан Чумак, а в Москве заплакал Кашпировский. Простите, я больше не буду", – смеется журналист Эльдар Сарахман.

"Кто-то в восторге, кто-то ругается, кто-то говорит, как это можно смотреть, но смотрел до полуночи, словом, мы, украинцы, как всегда – невероятно любопытные к своей же жизни, и это мне нравится. Наше чувство юмора превосходит любые впечатления. И, между прочим, как раз и удивило вчера то, что у нашего президента, комика в прошлом, мастера разговорного жанра, нет чувства юмора. Почти. То есть какой-то именно стеб есть, а настоящего чувства юмора нету", – поделилась своими впечатлениями синоптик Наталья Диденко.

Некоторые украинцы превратили президентский пресс-марафон в повод для создания забавных фотожаб и коллажей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос во время пресс-марафона.

На еду для участников пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским, который устроили 10 октября в Kyiv Food Market, потратили более 130 тысяч гривен.

Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами. Посреди мероприятия к нему подошел представитель Национального реестра рекордов, вручив президенту соответствующий сертификат.

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