В сеть слили темник для "слуг" по скандалу с "корабельной сосной" и Аллахвердиевой

В сети опубликовали документ, якобы разработанный политтехнологами партии "Слуга народа", в котором депутатам одноименной фракции объяснили, как реагировать на сексистский скандал с участием Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Ранее журналисты обнародовали видео неформального общения руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой. Корниенко сказал: "баба рабочая, как корабельная сосна", и "вообще красотка". Арахамия согласился.

Документ для внутрипартийного пользования обнародовал Telegram-канал "Темники Банковой" (чтобы посмотреть фото, досколльте новость до конца).

В так называемом “месседж-боксе” сначала излагается фабула скандала, затем очерчиваются задачи для “слуг народа”, приводятся рекомендации и "ключевые тезисы".

Задач всего три:

"Не допустить втягивания в скандал президента Украины В. Зеленского и главы Офиса президента А. Ермака".

"Нивелировать информационный повод, деактивировать информационную бомбу на стадии "взлета".

"Указать на заказную природу появления данного скандала".

"Слугам народа" рекомендуют вообще игнорировать информационный повод, чтобы не дать ему "второе дыхание". По мнению составителей “темника”, случившееся является "темой одного вечера". В случае, если говорить что-то будет нужно, депутатам советуют не упоминать имя Корниенко, сместив акцент на Арахамию.

Для помощи в пояснении инцидента привели тезисы, которые рекомендуют использовать:

"Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой".

"Целью вброса данной "сенсации" являлась попытка дестабилизировать команду президента и ее лидеров, создать внутренний конфликт внутри политической силы... Стояли ли за этим местные николаевские кланы или более крупные силы – открытый вопрос".

"Слуга народа" – это народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества... "Мужские разговоры" – это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием бравых лозунгов и красивых ораторских речей, как это было во времена П.О. Порошенко".

В последнем пункте “инструкции" последствия скандала для партии оценены как “не возымевшие репутационного ущерба”.

"Замысел заказчиков кампании потерпел поражение благодаря слаженной работе и своевременному реагированию информационного крыла команды и возымел обратный эффект по принципу ”айкидо”: политическая партия “Слуга народа” получит образ более народной партии”, – написали авторы документа.

Месседж-бокс для комментирования скандала. Telegram-канал "Темники Банковой"

Месседж-бокс для комментирования скандала. Telegram-канал "Темники Банковой"

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