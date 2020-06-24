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В сеть слили темник для "слуг" по скандалу с "корабельной сосной" и Аллахвердиевой

Общество
1,4 т.
'Слугам' посоветовали сместить акцент с Корниенко на Арахамию

"Слугам" посоветовали сместить акцент с Корниенко на Арахамию

В сети опубликовали документ, якобы разработанный политтехнологами партии "Слуга народа", в котором депутатам одноименной фракции объяснили, как реагировать на сексистский скандал с участием Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Документ для внутрипартийного пользования обнародовал Telegram-канал "Темники Банковой" (чтобы посмотреть фото, досколльте новость до конца).

В так называемом “месседж-боксе” сначала излагается фабула скандала, затем очерчиваются задачи для “слуг народа”, приводятся рекомендации и "ключевые тезисы".

Задач всего три:

  • "Не допустить втягивания в скандал президента Украины В. Зеленского и главы Офиса Президента А. Ермака".

  • "Нивелировать информационный повод, деактивировать информационную бомбу на стадии "взлета".

  • "Указать на заказную природу появления данного скандала".

"Слугам народа" рекомендуют вообще игнорировать информационный повод, чтобы не дать ему "второе дыхание". По мнению составителей “темника”, случившееся является "темой одного вечера". В случае, если говорить что-то будет нужно, депутатам советуют не упоминать имя Корниенко, сместив акцент на Арахамию.

Для помощи в пояснении инцидента привели тезисы, которые рекомендуют использовать.

  • "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой".

  • "Целью вброса данной "сенсации" являлась попытка дестабилизировать команду президента и ее лидеров, создать внутренний конфликт внутри политической силы... Стояли ли за этим местные николаевские кланы или более крупные силы – открытый вопрос".

  • "Слуга народа" это народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества... "мужские разговоры" это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием бравых лозунгов и красивых ораторских речей, как это было во времена П.О. Порошенко".

В последнем пункте “месседж-бокса" последствия скандала для партии оценены как “не возымевшие репутационного ущерба”.

"Замысел заказчиков кампании потерпел поражение благодаря слаженной работе и своевременному реагированию информационного крыла команды и возымел обратный эффект по принципу”айкидо”: политическая партия “Слуга народа” получит образ более народной партии”, – написали авторы документа.

Месседж-бокс для комментирования скандала

Месседж-бокс для комментирования скандала Telegram-канал Темники Банковой

Месседж-бокс для комментирования скандала

Месседж-бокс для комментирования скандала Telegram-канал Темники Банковой

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

УкраинаПартия Слуга народаАлександр КорниенкоДавид Арахамия
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