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23 сентября • обновлено в 16:15
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Проверка пивом: в сеть попало видео зрелищного теста украинского танка

1.5т Читать материал на украинском

На Львовском бронетанковом заводе провели оригинальный тест стабилизатора пушки танка, который впервые испробовали в Германии.

Его суть заключается в том, чтобы бокал с пивом удержался на краю ствола и не пролился во время движения боевой машины. При этом танк выполняет сложные маневры. Видео испытания опубликовал на своей странице в Facebook танкист ВСУ и участник войны на Донбассе Алексей Бобовников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи – это пивом. Наверняка, многие видели, как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", – написал защитник Украины.

Новости
Сила и мощь: танкисты ВСУ устроили зрелищный "движ" на Донбассе. Видео

Танк ВСУ

Танк ВСУ

Скриншот видео

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Место
Украина Львов
Тег
Вооруженные силы Украины
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