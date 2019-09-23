Проверка пивом: в сеть попало видео зрелищного теста украинского танка

На Львовском бронетанковом заводе провели оригинальный тест стабилизатора пушки танка, который впервые испробовали в Германии.

Его суть заключается в том, чтобы бокал с пивом удержался на краю ствола и не пролился во время движения боевой машины. При этом танк выполняет сложные маневры. Видео испытания опубликовал на своей странице в Facebook танкист ВСУ и участник войны на Донбассе Алексей Бобовников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи – это пивом. Наверняка, многие видели, как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", – написал защитник Украины.

Танк ВСУ Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее мировые актеры и спортсмены приняли участие во флешмобе #bottlecapchallenge, который захватил сеть. Суть состоит в том, чтобы на развороте ногой открыть бутылку, не разбив ее.

Однако военнослужащие ВСУ придумали новую альтернативу Bottle Cap Challenge, используя для выполнения его условий БМП и зенитные установки.

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