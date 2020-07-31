Гнали с пляжа под крики "Ганьба!" В сеть попали новые видео с побитым "слугой" Одарченко

В сеть попали новые видеозаписи с нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко из Железного Порта (Херсонская область), где его ударили по лицу.

Кадры опубликовал в Telegram-канале журналист и телеведущий Тарас Березовец. "Человек выглядит на видео нетрезвым, что подтверждает реакция других отдыхающих", – написал он.

Как слышно на видео, они кричали нардепу "Ганьба" и выражали недовольство властью. Сам же Одарченко рассказывал об "аферистах, которые хотят, чтобы было, как раньше" и вел себя достаточно импульсивно. Также ему кричали: "Дай всем денег, ты депутат".

В результате под те же крики "Ганьба" Одарченко с другим мужчиной в белой футболке, вероятно, его знакомым, прогнали из пляжа.

Как писал OBOZREVATEL, 29 июля в Железном Порту неизвестный ударил в лицо Одарченко и убежал. Но полиция заявила, что в течение часа установила личность человека, который нанес удар.