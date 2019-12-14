В сеть попали фото с закрытого корпоратива с Лавровым до Нового года

В МИД Росии прошел закрытый предновогодний корпоратив, на котором присутствовали глава ведомства Сергей Лавров, официальный представитель министерства Мария Захарова, а также многие российские политологи, политики и журналистов.

Фотографиями с мероприятия поделился на своей странице в Facebook журналист "Коммерсанта" Максим Юсин, сообщает "Рамблер" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Отметили приближающийся Новый год в МИД России – душевно и с приятными людьми", – написал он.

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Сергей Лавров на корпоративе Facebook/Максим Юсин

Так, на выложенных журналистом фото можно увидеть, как Лавров и Захарова в неформальной обстановке шутят и общаются с участниками корпоратива.

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Отмечается, что среди присутствующих на закрытой вечеринке был замечен и главред агентства "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский. А также бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков, журналист телеканала "Россия 1" Сергей Брилев, топ-пропагандистка Путина, главред RT Маргарита Симоньян, ведущие "Первого канала" Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова.

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Правда, почему в МИДе РФ решили отметить Новый год за несколько недель до самого праздника, не уточняется.

"Думаю, по выражению моего лица вы поняли, насколько интересные и важные вещи рассказывает Сергей Лавров о своем общении в Париже с Владимиром Зеленским и его делегацией", – позже добавил Юсин в еще одном своем посте.

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Закрытый новогодний корпоратив МИД РФ Facebook/Максим Юсин

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высмеял главу МИД России Сергея Лаврова за фото со встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он сравнил снимок с фотографией своей встречи с американским лидером.

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