В середине недели в Украине ожидается пик тепла, а затем – похолодание: синоптик дала прогноз

Во вторник, 15 сентября, в Украине и всей Европе не будет дождя, везде – сухо, тепло и солнечно.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, из-за мощного антициклона ожидается высокое атмосферное давление от Атлантики до Украины, от Скандинавии до Крита (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Ветер в Украине ожидается северо-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня достигнет +24...+29 градусов, на Сумщине и в северных районах Черниговщины – +21...+24 градуса.

В Киеве 15 сентября сухо и ясно, +25 градусов.

В среду-четверг ожидается пик тепла, +25...+31 градус, а уже 18, 19 и 20 сентября, то есть, в конце недели, температура воздуха прыгнет вниз до +12...+18 градусов, лишь на юге будет на несколько градусов теплее.

"Атмосферный фронт привлечет в четверг в Украине дожди, сначала на западные области, затем пройдет по Северу и немного по Центру. А вот восточные области и южную часть почти не тронет. Там – очень сухо и, соответственно, пожароопасно", – отметила Диденко.

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Скрин Facebook

Как рассказывал OBOZREVATEL, летняя погода еще порадует украинский в сентябре. В некоторые дни будет стоять 30-градусная жара, хотя возможны и дожди. А в октябре обязательно будет "бабье лето", заверили синоптики.