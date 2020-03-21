COVID-19 нашли в семье топ-чиновника Харькова Скоробагача: кто в зоне риска

После того как коронавирус COVID-19 был обнаружен у жены замглавы Харьковской ОГА Владимира Скоробагача, в зоне риска оказались коллеги и близкие, с которыми он контактировал.
Как стало известно OBOZREVATEL, чиновник был в Европе в начале месяца. По возвращении ходил на работу, в администрацию. А после того как поднялась температура, сразу же пошел проверяться.
Его тесты (всего было сделано четыре) показывали негативный результат. Еще один, более точный анализ сейчас делают в Германии.
"Вчера Владимиру Скоробагачу стало хуже, поднялась температура. Его госпитализировали в Киев. А его жена Виктория в порядке. У нее все хорошо, она тоже в Киеве, на самоизоляции", – сказала нам пресс-секретарь чиновника Виктория Петрухина.
Она добавила, что как только чиновник понял, что у него все серьезно, сразу же обзвонил коллег и знакомых, с которыми контактировал.
"И просил об этом помощников, они тоже обзванивали", – уточнила Петрухина.
Несмотря на то, что у Скоробагача пока не выявлен COVID-19, он мог быть опасен для окружающих. Дело в том, что в Украине уже были зафиксированы случаи, когда родственники из Европы привозили коронавирус близким, при этом сами были здоровы.
Врач-инфекционист Сергей Крамарев объяснил нам, что пока не доказано, что здоровый человек может быть носителем коронавирусной инфекции. Вполне вероятно, что ранее он переболел обычным, простудным коронавирусом, после чего в организме образовались антитела. И теперь передает инфекцию другим.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).
После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что 17 марта персональная карточка зараженного коронавирусом Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались "кнопкодавством".
В ответ Шахов опубликовав скриншот с сайта парламента, где видно, что в тот день он не принимал участия в голосованиях.
Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в помещение Верховной Рады Украины в Киеве, чтобы провести все необходимые мероприятия.
11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.
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