COVID-19 нашли в семье топ-чиновника Харькова Скоробагача: кто в зоне риска

После того как коронавирус COVID-19 был обнаружен у жены замглавы Харьковской ОГА Владимира Скоробагача, в зоне риска оказались коллеги и близкие, с которыми он контактировал.

Как стало известно OBOZREVATEL, чиновник был в Европе в начале месяца. По возвращении ходил на работу, в администрацию. А после того как поднялась температура, сразу же пошел проверяться.

Его тесты (всего было сделано четыре) показывали негативный результат. Еще один, более точный анализ сейчас делают в Германии.

"Вчера Владимиру Скоробагачу стало хуже, поднялась температура. Его госпитализировали в Киев. А его жена Виктория в порядке. У нее все хорошо, она тоже в Киеве, на самоизоляции", – сказала нам пресс-секретарь чиновника Виктория Петрухина.

Она добавила, что как только чиновник понял, что у него все серьезно, сразу же обзвонил коллег и знакомых, с которыми контактировал.

"И просил об этом помощников, они тоже обзванивали", – уточнила Петрухина.

Несмотря на то, что у Скоробагача пока не выявлен COVID-19, он мог быть опасен для окружающих. Дело в том, что в Украине уже были зафиксированы случаи, когда родственники из Европы привозили коронавирус близким, при этом сами были здоровы.

Врач-инфекционист Сергей Крамарев объяснил нам, что пока не доказано, что здоровый человек может быть носителем коронавирусной инфекции. Вполне вероятно, что ранее он переболел обычным, простудным коронавирусом, после чего в организме образовались антитела. И теперь передает инфекцию другим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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