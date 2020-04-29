В селе возле Львова произошла вспышка коронавируса: введены жесткие ограничения

Вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 зафиксирована в селе Давыдов Пустомытовского района, которое расположено возле Львова. Введены ограничения на перемещение граждан.

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Выявлено более 20 инфицированных, службы проводят тестирование местных жителей, сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Он уточнил, что медики устанавливают источник занесения вируса в населенный пункт.

В селе с 16:00 29 апреля до 6:00 4 мая введены ограничения на передвижение и пребывание людей в общественных местах, сказано в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Ивана Собко, которое обнародовано на странице Давыдовского сельсовета.

Также Пустомытовская районная администрация и исполком Давыдовского сельсовета должны обеспечить функционирование COVID-патрулей по контролю за выполнением карантинных требований населением на период действия ограничительных мер.

Районный и сельский советы обязаны принять решения о режиме ограничения въезда/выезда из населенного пункта частного транспорта и установки карантинных блокпостов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 29 апреля во Львовской области было зафиксировано 405 случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным онлайн-карты СНБО, 13 человек скончались, 66 вылечились.

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