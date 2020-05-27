В селе на Закарпатье произошла вспышка COVID-19: жители отказались от тестирования

В селе Липча Хустского района Закарпатской области, несмотря на решение об усилении карантина из-за вспышки там COVID-19, не установили блокпост, а жители вообще отказались проходить тесты на наличие инфекции.

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Об этом рассказал и.о. главы Хустской РГА Михаил Попович в комментарии "Укринформа". Отмечается, что поставить блокпост и проверить население должны были еще 26 мая.

"Да, действительно, у нас есть решение районной комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинного режима в селе Липча из-за вспышки коронавирусной инфекции. Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестовали населения – люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", – подчеркнул Попович.

В селе на Закарпатье произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация Дивись.info

"В селе есть десяток людей с выраженной симптоматикой коронавируса. Сегодня, по моей информации, еще три обращения к медикам от новых людей, которые также имеют симптомы коронавирусной болезни. Поэтому сегодня в село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестовать население", – добавил он.

Чиновник заявил, что районная власть приняла соответствующее решение, потому блокпост в селе будет. Это, по словам Поповича, нужно для ограничения движения в пределах данного населенного пункта и предупреждения распространения инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 мая в Украине официально зафиксировали 21 905 случаев коронавируса.