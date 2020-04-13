В селе на Буковине произошла вспышка COVID-19 без симптомов: вирус мутировал

В селе Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, во многих случаях – без симптомов.

Об этом сообщает Сокирянская районная государственная администрация. Подтверждено минимум 8 случаев заражения и еще 3 человека – с подозрением на COVID-19.

Ранее в этом селе умерла местная жительница от коронавирусной инфекции. Как оказалось, у нее было много контактных лиц, что вызвало быстрое распространение COVID-19. В свою очередь медики отмечают, что вирус мутировал, уже известны бессимптомные проявления болезни, как в случае с женщиной.

В селе на Буковине произошла вспышка COVID-19 без симптомов 5 канал

"До сих пор инфицированные из села Ломачинцы лечились дома от ОРВИ под дистанционными установками семейных врачей Центра первичной медико-санитарной помощи г. Новоднестровск, которые не заподозрили коронавирус и не предложили сдать соответствующие анализы", – добавили в РГА.

По результатам районной комиссии была рассмотрена возможность введения особого режима с ограниченным въездом и выездом в с. Ломачинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал о случае бессимптомного заболевания в Украине. У заразившейся женщины был лишь один симптом – усталость.