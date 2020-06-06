В селе на Буковине коронавирус вспыхнул с новой силой: все анализы позитивные

В селе Черновка Новоселицкого района Черновицкой области зафиксирована масштабная вспышка коронавируса.

Об этом в Facebook в субботу, 6 июня, сообщил сельский глава Георгий Бота. По его словам, все жители, которые накануне сдали анализы на COVID-19, оказались инфицированными. При этом количество зараженных он не уточнил.

"Сегодня мы должны, как никогда, быть дружными, организованными, сильными духом и сделать все, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в нашем селе! Ситуация сложная! На каждом шагу подстерегает опасность, можно заразиться COVID-19.

Все анализы, которые были сделаны накануне – положительные. Больных много. Двое находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно! Несколько семей на самоизоляции!" – рассказал он, призвав к максимальной самоизоляции.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 6 июня на Буковине зафиксировано более 3,5 тысячи случаев заражения COVID-19. По всей Украине заболели более 26,5 тысяч человек.