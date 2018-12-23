В СБУ перекрыли еще один канал пропаганды Кремля в Украине

СБУ совместно с Департаментом киберполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры остановили деятельность одного из интернет-провайдеров в Винницкой области, который показывал запрещенные в Украине российские телеканалы.

Правоохранительные органы установили, что частное предприятие без лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам услугу IPTV. В списке телеканалов были запрещенные в Украине пропагандистские каналы РФ, включая Russia Today, сообщает пресс-служба СБУ.

depo.ua

Кроме того, провайдер ретранслировал ряд телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав, чем нанесен им ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины были проведены санкционированные следственные действия в офисе частного предприятия и выявлено техническое оборудование, которое, согласно предварительному заключению экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности", – утверждают в СБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Великобритания может ввести санкции против пропагандистского российского телеканала Russia Today. Британский медиарегулятор Ofcom признал его виновным в нарушении принципа объективности.