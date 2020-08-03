В самолете все сняли маски: ведите себя и дальше, как дикие обезьяны
Впервые за многие месяцы лечу в самолёте.
На лице маска.
В кармане антисептик.
Не потому что боюсь или паника - такие правила. Делай, что должен и будь что будет.
Но вокруг тотальная профанация.
Полный самолёт бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица.
У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.
Но так чтоб закрывали рот и нос - практически ни у кого.
Они.
Шли по Аэропорту в масках.
Проходили паспортный контроль в масках.
Стояли в очередях на расстоянии 1.5 метра друг от друга в масках.
Зато.
200 человек зайдя в закрытый самолёт, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции - дружно маски сняли.
Ибо.
Бессмертные.
Включили аудиозапись:
- просят во время всего полёта держать маску надетой на лицо.
Рекция людей ноль.
Реакция экипажа тоже ноль.
Всем пофиг.
Инстинкт самосохранения отсутсвует.
Честно.
Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них расп*здяйство и пох*изм в крови.
Идёт рост.
Койки заполняются.
Мы 8-е в Европе по количеству заболевших.
Мы 15-е в Европе по летальности от короны.
Мой знакомый.
Внешне здоровый мужик 42 лет, с деньгами и большими планами на жизнь, сгорел от коронавируса за 4 дня.
Госпитализация.
Реанимация.
ИВЛ.
ЭКМО.
ИВЛ.
Все...
Да-да.
Конечно, от онкологии и сердца умирает больше. И летальность в 2019 была выше. Но эти аргументы работают пока оно не касается лично вас и ваших близких.
Поверьте, умереть от коронавируса в 42 он точно не собирался.
А вы и дальше ведите себя, как стая тупых и диких обезьян.
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