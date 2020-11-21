В саду Запорожья детей заставили носить "антиковидные бусы" с чесноком

В одном из детсадов Запорожья детей заставили носить "антиковидные бусы" с чесноком.

Как сообщает паблик zptoday в Instagram, соответствующее распоряжение появилось в родительской группе в мессенджере.

"Деткам необходимо сделать так называемые бусы. На толстую нитку надеть одно яйцо из киндера (которое внутри, желтое), проделать в нем по кругу отверстия иголкой. Типа, ароматерапия антимикробная", – говорится в сообщении.

Такой "амулет" должен быть у каждого ребенка в обязательном порядке.

"Носить в сад каждый день на шее", – указали воспитатели.

В паблике пошутили, что, возможно, в садике нашествие вампиров.

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