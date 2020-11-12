В садике на Полтавщине воспитательница издевалась над ребенком: трясла и кричала. Видео

В Великой Бузовой Полтавской области сняли на видео грубое обращение воспитательницы детского сада с трехлетним мальчиком в слезах. Женщину возмущало, что малыш якобы не мог самостоятельно одеться.

Роликами поделилась в Facebook-сообществе "Мои Ярески" мама ребенка Галина Иващенко. Они вызвали возмущение у пользователей сети (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На опубликованных кадрах видно, как взрослая женщина кричит на ребенка, который плачет, указывая, чтобы он натягивал штаны. А когда тот не выполняет ее установку, заявляет: "Завтра будешь у меня сидеть целый день без штанов". Затем воспитательница взяла мальчика на руки и начала трясти его, чтобы натянуть одежду, и так же грубо обувала его.

Примечательно, что на видео попала еще одна сотрудница детсада – женщина с улыбкой прошла мимо и называла мальчика "упрямым".

Кадры грубого обращения воспитательницы с ребенком

"Моему ребенку три года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", – отметила мама малыша. Она также уточнила, что воспитательницу зовут Людмила Герасименко, а свидетелем происшествия стала заведующая садиком Елена Васюк.

Комментарий мамы мальчика Facebook "Мои Ярески"

Бурно отреагировали на поступок воспитательницы и пользователи сети. В комментариях под видео они призывали родителей мальчика обращаться в полицию и службы защиты детей, и говорить с заведующей детсада об увольнении работницы.

Кадры из видео

"Гнать с работы не только воспитателя, но и директора школы вместе с начальницей отдела образования!", "Обращайся к начальнице отдела образования, в прокуратуру, за своих детей надо бороться и горло перегрызать таким работникам", "Понимаю, что с детьми трудно, и что воспитатели в саду пытаются научить самостоятельности детей... Но не такими методами! Таким психически неуравновешенным не место возле детей!", "Там сколько детей в группе, она такая переделанная?", "Нельзя бездействовать, надо обращаться в прокуратуру и в суд. Этих людей надо изолировать от детей, неизвестно, что завтра они сделают с ребенком, фашистки", "Это просто страшно, такие методы воспитания не допустимы, страшно даже представить, что каждый день испытывает этот ребенок", "А потом дети в сад не хотят ходит – навзрыд плачут. Нет ума общаться с детьми – освободите рабочее место!", "Это ужас. Я бы ее выгнала в тот же день. О таком молчать нельзя. Родители, реагируйте", – возмутились украинцы.

Пользователей сети возмутила ситуация в детском саду на Полтавщине Facebook "Мои Ярески"

Хотя были и такие, кто не увидел в действиях воспитательницы ничего страшного, заявив, мол, ребенок в таком возрасте должен уже самостоятельно одеваться и обуваться. Другие выразили недовольство автору видео. Они отметили, что тот, кто снимал, мог бы вмешаться в ситуацию: сделать замечание воспитательнице и успокоить малыша.

Украинцы раскритиковали действия воспитательницы Facebook "Мои Ярески"

"В 3 года ребенок должен уметь сам одевать штаны. Я не вижу здесь ничего страшного...", "А кто это видео снимал, не могли сделать замечание", "Я не понимаю того человека, который снимал на видео, как издеваются над ребенком, наверное, получал наслаждение, и гнать их к черту", – подчеркнули пользователи.

Родителям мальчика посоветовали обращаться в полицию Facebook "Мои Ярески"

Пользователи призвали родителей добиваться увольнения воспитательницы Facebook "Мои Ярески"

Реакцияя подписчиков Facebook "Мои Ярески"

Реакция украинцев на случай в детском саду Facebook "Мои Ярески"

Реакция украинцев Facebook "Мои Ярески"

Комментарии пользователей Facebook "Мои Ярески"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье произошел вопиющий случай в детском саду №164 "Золотой ключик". Там воспитательница не пустила 6-летнего мальчика в туалет с прогулки. В результате у малыша возник конфуз. Дети три дня смеялись над ним, а педагоги даже не удосужились прекратить издевательства.